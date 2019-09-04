Кардиодиспансер нарушил закон при закупке лекарств

Пермское УФАС выявило нарушения закона о закупках в действиях ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер». Как сообщает пресс-служба ведомства, закон был нарушен при проведении аукциона на средства для ингаляционной анестезии. В техзадании оговаривалось, что флакон с препаратом должен быть оснащен специальной укупорочной системой Quik-Fil или адаптерами типа Quik-Fil для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием.

Заявки на участие подали две компании, одну из них позже аукционная комиссия отклонила, аргументировав это тем, что у ООО «Фармактивы капитал» отсутствует регистрационное удостоверение на медицинское изделие — адаптер типа Quik-Fil.

Комиссией антимонопольной службы было установлено, что компания представляла регистрационное удостоверение на требуемый препарат, в котором было указано, что жидкость для ингаляций идет в комплекте с адаптером для заливки типа Quik-Fil.

«Если форма выпуска лекарственного препарата включает компоненты, являющиеся медицинскими изделиями, это отображается в регистрационном досье. В рассматриваемом случае правовых оснований для отклонения заявки ООО „Фармактивы капитал“, с учетом наличия прямого указания в регистрационном удостоверении на систему Quik-Fil, что соответствует требованиям аукционной документации, у аукционной комиссии не имелось»,— пояснила начальник отдела контроля закупок Ольга Андрианова.

Диспансеру предписано пересмотреть заявки участников аукциона. Должностные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к административной ответственности.