Челябинская область осталась в топ-10 регионов по объему рынка подержанным машин

В Челябинской области за семь месяцев 2019 года было продано 77 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это всего на 0,4% больше аналогичного периода прошлого года. По объемам рынка регион оказался на восьмом месте в топ-30 субъектов РФ, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Объемы российского рынка подержанных машин по итогам семи месяцев сократились на 0,4%, до 2,9 млн единиц. Лидером рейтинга стала Московская область, где зафиксирован рост продаж на 8,8% (всего 191,5 тыс.). На втором месте Москва, при этом объем рынка здесь сократился на 11,3% (147,9 тыс.). Затем идут Краснодарский край (144,6 тыс., -0,4%), Санкт-Петербург (100,1 тыс., -7,5%) и Свердловская область (89,2 тыс., -2,8%). Отрицательная динамика вторичного рынка зафиксирована в 15 регионах топ-30.