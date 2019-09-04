СМИ: топ-менеджер структуры ИКЕА задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан руководитель регионального проекта ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти б», структуры корпорации ИКЕА. В отношении топ-менеджера возбуждено дело по ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп). Он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает «Фонтанка.ру», бизнесмен был задержан 28 августа в момент получения 14 млн руб. от руководителя строительно-монтажной компании. Деньги он получил в обмен на подписанные документы.

Ранее со строительной фирмой ИКЕА заключила договор на установку систем безопасности в ТРЦ «Мега Дыбенко». После исполнения контракта возник спор об оплате выполненных работ на сумму в 370 млн руб. Документы позволяли подрядчику получить денежные средства через суд.