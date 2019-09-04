Определен размер финансирования ремонта дорог в Октябрьском

На строительство и реконструкцию дорог в Октябрьском районе направят 200 млн руб. Об этом заявил губернатор Максим Решетников во время посещения муниципалитета. По словам главы региона, финансирование рассчитано на три года по схеме «1+1» (на каждый сэкономленный при объединении муниципалитетов рубль выплачивается рубль из краевого бюджета).

«Вложили в 2018 году в ремонт дороги Чернушка — Тюш около 450 млн рублей. Дорога приведена в порядок. В этом и в следующем году ремонтируем дорогу Голдыри — Орда — Октябрьский и от Щучьего Озера до Башкирии. Отдельные участки из-за погодного фактора будут доделаны в следующем году. Однако в целом состояние дорог значительно улучшилось,— рассказал губернатор.

Всего в ближайшие три года в муниципалитете реконструируют 48,3 км автомобильных дорог.