Прокуратура требует возобновить уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска

Прокуратура Челябинской области обжаловала в апелляционной инстанции решение Советского районного суда, который повторно прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова. Надзорное ведомство считает, что при расследовании были допущены грубые нарушения, и суд не смог составить представление о тяжести преступления.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство не согласно с квалификацией действий господина Давыдова в рамках расследования уголовного дела, настаивая, что в его поступках были признаки более тяжкого преступления. Истец требует отменить решение Советского районного суда и вернуть материалы уголовного дела в прокуратуру. Апелляционное представление направлено в Челябинский областной суд.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 августа Советский районный суд Челябинска повторно прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление полномочиями). Ему назначен только штраф в размере 40 тыс. руб. В марте тот же Советский райсуд уже прекращал дело бывшего сити-менеджера по ходатайству ФСБ, однако прокуратуре тогда удалось добиться нового рассмотрения.

Сергей Давыдов был задержан в сентябре 2017 года как фигурант уголовного дела о хищении средств МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Как сообщалось в материалах дела, чиновник поручил заключить договор между муниципальным предприятием и «Городским центром начисления коммунальных платежей», включавшим две аффилированные с господином Давыдовым организации. Центр перечислил 37 млн руб., полученных в рамках этого соглашения, на счета близких экс-сити-менеджеру компаний.