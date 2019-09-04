Имущество банка «Крыловский» стоимостью 59 млн рублей не смогли продать на торгах

Торги по реализации имущества краснодарского банка «Крыловский» с общей начальной ценой 58,7 млн руб. признаны несостоявшимися из-за того, что для участия в них не был допущен ни один участник. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На открытый аукцион было выставлено шесть лотов: нежилое здание и земельный участок в Московской области (14,78 млн руб.), электрогенераторная установка (1 млн руб.), ATC (241,2 тыс. руб.), паи ЗПИФ недвижимости «Аршин» (33,6 млн руб.), требования к АКБ «Русславбанк» на сумму 7,8 млн руб. (7,1 млн руб.), а также права требования к физическим лицам из Московской области и Краснодарского края на общую сумму 2,3 млн руб. (2 млн руб.).

Банк России отозвал лицензию у банка «Крыловский» в начале августа 2017 года. По информации регулятора, в 2017 году банк проводил агрессивную политику привлечения средств физлиц. В сентябре того же года СУ СКР по краю возбудило уголовное дело о фальсификации финансовых документов учета и отчетности в АКБ «Крыловский» с целью скрыть признаки банкротства. Также возбуждено дело о хищении денежных средств и имущества организации. В октябре 2017-го Арбитражный суд Краснодарского края признал АО «АКБ „Крыловский“» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», банк «Крыловский» зарегистрирован в 1999 году в Краснодаре. На 66,4% организация принадлежит Михаилу Рузину, которому также на 100% принадлежит ООО «Капитал Холдинг», обладающее 6,2% доли банка. Прибыль «Крыловского» после уплаты налогов за 2015 год составила 2,1 млн руб. Общий объем вкладов банка составлял 2,59 млрд руб. По состоянию на 1 июля 2017 года организация находилась на 360-м месте в банковской системе России.

Дмитрий Михеенко