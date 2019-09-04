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Победитель аукциона на поставку катеров на воздушной подушке отказался от контракта

Победитель аукциона на поставку катеров на воздушной подушке для нужд краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края отказался от заключения контракта. Как сообщается на сайте госзакупок, победителем аукциона было признано нижегородское ООО «Судостроительная верфь „Роспромресурс“», при начальной цене контракта в 13,3 млн руб. предложившее поставить катера за 9,9 млн руб. Однако контракт заключен не был — общество уклонилось от подписания договора. Причины этого не разъясняются. Второй участник аукциона — нижегородское ООО «Экспоцентрстрой НН» оценило свои услуги в 10 млн руб.

Согласно техническому заданию, два катера на воздушной подушке необходимо было поставить до 30 ноября. Катера должны быть моторными, скоростными, со стационарным двигателем, рубкой в центральной части, закрытым моторным отсеком и винтом в инжекционной аэродинамической насадке. Катера предназначались для круглогодичной эксплуатации во внутренних акваториях, а также в межсезонье – по воде, мелководью, болотам, снегу, песку, льду, мелкобитому льду, в период становления и таяния льда, по грунту, гравию, способные преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели.

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