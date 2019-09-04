Следствие ищет признаки преступного бездействия в работе должностных лиц органов опеки и полиции после убийства ребенка в Саратове

Проверка СУ СК, организованная после убийства двухмесячной девочки в Кировском районе Саратова, не означает констатации наличия в действия должностных лиц органов опеки и внутренних дел признаков преступного бездействия. Такое разъяснение своего вчерашнего сообщения предоставила пресс-служба управления.

Проверка проводится в отношении должностных лиц комиссии по делам несовершеннолетних администрации Кировского района города и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД. Она направлена на «выявление полноты и всесторонности действий, проводимых компетентными органами по отношению к семье, в которой произошла трагедия, а также установление, были ли должностными лицами органов, призванных осуществлять защиту и соблюдение прав детей, допущены действия (бездействие), которые могли способствовать совершению противоправного деяния».

Это требование является обязательным при расследовании уголовных дел любых категорий, в особенности - в отношении несовершеннолетних.

Если подтверждение преступного бездействие будет обнаружено, следственные орган примет соответствующее процессуальное решение.

Марина Ковалева