В Снежинске будут судить чиновника по делу о падении хоккейных ворот на ребенка

В суд Снежинска направлено уголовное дело в отношении начальника управления городского хозяйства, обвиняемого в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, по версии следствия, чиновник, в полномочия которого входит содержание и эксплуатация дворового оборудования, должным образом не исполнял свои обязанности. Так, в одном из жилых дворов на улице Победы на территории хоккейного корта находились неустойчивые металлические ворота, однако никаких мер по устранению опасной конструкции не принималось. В июле 2018 года семилетний мальчик во время игры в футбол повис на перекладине ворот, в результате они опрокинулись на ребенка. Мальчик получил тяжелые травмы: разрыв левой доли печени и разрыв поджелудочной железы.

Начальник управления – руководитель МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» обвиняется по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовное дело направлено в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу.