Главу дорожно-строительной компании отдали под суд за махинации с НДС

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело директора и учредителя ООО «Сибстройсервис», которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры региона Дмитрий Лямкин.

По версии следствия, обвиняемая организовала между возглавляемой ею компанией и подставными фирмами мнимый документооборот. Согласно ему, фиктивные фирмы якобы поставили для «Сибстройсервиса» материалы для строительства и ремонта автодорог. «В действительности эти организации являлись фирмами-однодневками. Никаких материалов не поставляли, услуг не оказывали, а использовались для создания подложных документов с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Обвиняемая, включив в налоговые декларации за 2014-2016 годы заведомо ложные сведения, уклонилась от уплаты НДС в общей сумме свыше 39 млн рублей»,— сообщили в прокуратуре.

Предприниматель полностью признала вину и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом упрощенном порядке — без исследования доказательств и их оценки. Слушания дела пройдут в Октябрьском райсуде Новосибирска.

Илья Николаев