Турецкие курорты наиболее популярны среди уральцев для детского отдыха

За летние месяцы через екатеринбургский аэропорт Кольцово летели более 287 тыс. детей (на 5% больше аналогичного периода прошлого года). «Абсолютным лидером среди направлений детского отдыха стала Анталья, в июне-августе текущего года на данном направлении перевезено свыше 80 тыс. детей. Всего на турецкие курорты (Анталья, Даламан и Бодрум) летом отправились почти 87 тыс. ребят»,— говорится в сообщении аэропорта. Детьми на воздушном транспорте считаются пассажиры в возрасте до 12 лет.

Среди популярных маршрутов аэропорт назвал Москву (37 тыс. детей) и Сочи (35 тыс.). Пятерку замыкают Симферополь и Анапа.

Напомним, по данным Уральской ассоциации туризма (УАТ), количество туристов Свердловской области, посетивших Анталью летом 2019 года, выросло на 10% и достигло 204,2 тыс. человек. На втором месте – Симферополь, который с мая по август посетили 115 тыс. человек, далее следует Сочи с 101 тыс. человек. Средний чек за путевку в Турцию составил 44,2 тыс. руб.