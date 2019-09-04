«Сибур» планирует развернуть на «Полиэфе» переработку ПЭТ-тары

Холдинг «Сибур» намерен проработать проект переработки ПЭТ-упаковки на башкирском предприятии «Полиэф». На Восточном экономическом форуме во Владивостоке «Сибур», Минприроды России и госмонополия «Российский экологический оператор» подписали соглашение о взаимодействии в сфере экологического развития РФ, направленное в том числе на развитие вторичной переработки твердых бытовых отходов и реализацию проектов по утилизации мусора.

На «Полиэфе» планируется производить гранулы с использованием 25% вторичного ПЭТ, что позволит заводу увеличить мощности предприятия на треть. По словам главы «Сибур-холдинга» Дмитрия Конова, сырьем может быть пластиковые бутылки или низкосортный мусор вроде пакетов для пищевых отходов, которые путем термического разложения можно переработать в нафту. Минприроды и «Российский экологический оператор», по его словам, могут помочь в организации сбора мусора на определенных территориях.

«Полиэф» — единственный в России производитель ТФК и крупнейший производитель ПЭТ. В августе предприятие увеличило мощность производства на ТФК с 272 тыс. до 350 тыс. т в год.

Ирина Самойлова