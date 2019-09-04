Минприроды назвало самые грязные сибирские города

Минприроды России составило список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Более половины населенных пунктов (24 из 46) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе. Такие данные опубликованы в проекте госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды России в 2018 году».

Больше всего загрязненных в Сибири городов находятся в Иркутской области (Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов). В список Минприроды также вошли города Красноярского края (Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск), Хакасии (Абакан, Черногорск), Барнаул (Алтайский край), Кызыл (Тыва), Искитим (Новосибирская область) и Новокузнецк (Кузбасс).

Основными загрязняющими веществами в городах в 2018 году были бензапирен, фтороводород, сероводород и фенол. В проекте доклада отмечается, что на качество воздуха, по данным Роспотребнадзора, влияли неблагоприятные метеоусловия для рассеивания загрязняющих веществ (приземные инверсии, застои воздуха, высокая температура и малое количество осадков), а также природные пожары. При этом Минприроды наблюдает положительную динамику показателей качества атмосферного воздуха в 2011-2018 годах. «На территориях городских поселений в РФ отмечается постепенное улучшение качества атмосферного воздуха»,— говорится в документе.

Среди основных причин смерти россиян, связанных с загрязнением окружающей среды, министерство называет инсульт, ишемическую болезнь сердца, непреднамеренные травмы и рак. В целом по стране в 2018 году было отмечено 1,8% случаев смертей населения от болезней органов дыхания и 0,4% — от злокачественных новообразований, ассоциированных с воздействием химического загрязнения атмосферного воздуха.

Юрий Зуев