ПГНИУ разработает методологию оценки влияния цифровизации на экономику Прикамья

ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» определило победителя конкурса на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Разработка методологии оценки влияния цифровой трансформации экономики на экономическое развитие Пермского края». Как сообщается на сайте госзакупок, контракт планируется заключить с Пермским государственным национальным исследовательским университетом (ПГНИУ). При начальной цене контракта в 2,9 млн руб. ПГНИУ оценил свои услуги в 1,8 млн руб. Второй участник конкурса — Пермский филиал НИУ «Высшая школа экономики» предложил цену в размере 2,5 млн руб.

Исполнитель должен выполнить работы в течение 40 календарных дней с момента заключения договора. Результаты исследования должны быть ориентированы на применение мер стимулирования цифровой трансформации экономики региона и направления поддержки сектора информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае.