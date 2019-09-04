«Нижнекамскнефтехим» купил спецавтомобиль для контроля воздуха

ПАО «Нижнекамскнефтехим» приобрел передвижной экопост для контроля загрязненности атмосферного воздуха. Речь идет о спецавтомобилей, который оборудован газоанализаторами, хроматографами, анализаторами пыли, метеорологическим комплексом и автоматизированной системой сбора, и обработки информации, говорится в сообщении нижнекамского предприятия.

С помощью спецавтомобиля в любой точке Нижнекамского района можно сделать полный экологический срез атмосферного воздуха по двум десяткам ключевых показателей. На сегодняшний день это единственный подобный комплекс в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации по аммиаку. Это показали автоматические пункты наблюдения на улице Лесной и у перекрестка проспектов Строителей и Химиков.

"Ъ-Казань"