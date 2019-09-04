Рост консервирования кукурузы в Краснодарском крае составляет 11%

По состоянию на сегодняшний день комбинаты Краснодарского края произвели более 109 млн условных банок консервированной кукурузы. Это на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Переработано более 60 тыс. тонн сахарной кукурузы, что на 11% больше, чем годом ранее, сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В ведомстве уточняют, что сегодня выпуском кукурузных консервов занимаются четыре предприятия в Динском, Павловском и Тимашевском районах. Всего в этом году планируется произвести около 200 млн условных банок кукурузы.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в октябре 2018 года региональный минсельхоз сообщал о выпуске перерабатывающими заводами региона 205 млн условных банок сахарной кукурузы. Это, по словам чиновников министерства, рекордный для края показатель. До 2018 года самый большой объем кукурузных консервов был произведен в 2016 году — около 180 млн условных банок, в 2017-м этот показатель составил 167 условных банок сахарной кукурузы, а в 2015-м — 177 банок.

Дмитрий Михеенко