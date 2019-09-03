Минтранс России поддержал идею строительства новой трассы Москва-Казань

В министерстве транспорта РФ решили поддержать идею строительства новой платной трассы из Москвы в Казань, передает «Интерфакс» со ссылкой на первого замминистра Иннокентия Алафинова. По его словам, к 2030 году дорогу планируется продлить до Уральского хребта.

Кроме того, Минтранс предложил план по улучшению безопасности на существующей автодороги М7. В министерстве считают, что должны быть транзитные магистрали и должны быть магистрали свободного передвижения.

Также господин Алафинов добавил, что трассу М7 нужно реконструировать полностью, а не частично. На это уйдет около 449 млрд руб. из бюджета. А строительство новой платной дороги из Москвы в Казань обойдется в 312 млрд руб. бюджетных денег и в 216 млрд внебюджетных средств. «Новая дорога за счетсбора платы позволит не только возвращать инвестиции, но и содержать дорогу»,сказал замминистра.

Напомним, что идею строительства платной автодороги Москва-Казань ранее также поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Ъ-Казань"