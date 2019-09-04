Затянувший срок сдачи детсада подрядчик оштрафован почти на 9 млн рублей

Прокуратура Пермского края выявила нарушения при строительстве детского сада в Очере. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, несмотря на то что срок окончания строительства регулярно переносился и в конечном итоге был отложен на конец 2018 года, объект так и не был сдан. В здании не смонтирована вентиляция и лифт, не завершено благоустройство территории.

По итогам проверки прокурором в отношении подрядчика, ООО «Технострой», возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Мировой судья Очерского судебного района признал подрядчика виновным и оштрафовал на 8,9 млн руб. Очерский районный суд Пермского края оставил постановление суда первой инстанции без изменения.