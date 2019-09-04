Совкомбанк выкупил ипотеку жителей Свердловской области и ХМАО в Татфондбанке

Победителем торгов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по продаже имущества Татфондбанка на 1,12 млрд руб. стал Совкомбанк. На торги был выставлен портфель рублевой ипотеки. В списке оказались 1,3 тыс. заемщиков, которые проживают в частности в Свердловской области, в Пермском крае, в Башкортостане, на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Центробанк отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года, в апреле Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом. На начало 2019 года конкурсная масса Татфондбанка составила 25,1 млрд руб.