Экс-глава сибирского Росфинмониторинга стал советником мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил своим советником бывшего главу сибирского управления Росфинмониторинга Александра Тимошенко, сообщил “Ъ-Сибирь” информированный источник. По его данным, господин Тимошенко будет работать на общественных началах. «Он не будет получать зарплату в мэрии»,— сказал собеседник, отметив, что круг обязанностей нового советника ему неизвестен.

Александр Тимошенко возглавлял управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) по Сибирскому федеральному округу в 2002-2017 годах. После отставки занимал должность заместителя гендиректора Коченевского нефтеперерабатывающего завода «ВПК-ойл».

До этого Росфинмониторинга господин Тимошенко работал в органах законодательной и исполнительной власти. Так, с 1984 года был помощником председателя исполкома совета народных депутатов Новосибирской области, позднее стал заведующим организационным отделом областной администрации. До 1999 года — вице-губернатор, курировавший взаимодействий с правоохранительными органами и СМИ. В 2001-2002 годах — руководитель новосибирского управления валютного контроля Министерства финансов России.

Юлия Сасевич