13 сентября в Магнитогорске состоится главное бизнес-событие для горнозаводской зоны Челябинской области – Конференция «Преодолевая экспортные барьеры». Площадка объединит около 200 экспертов, спикеров, представителей власти, топ-менеджеров, предпринимателей, действующих экспортеров и тех, кто только задумывается над выходом на зарубежные рынки. География участников: Республика Башкортостан, Оренбургская, Челябинская область, Казахстан.



Организаторами выступают Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса, Российский Экспортный клуб при поддержке Магнитогорской торгово-промышленной палаты и администрации города Магнитогорска. Генеральный подрядчик – ГК G2R.

К участию приглашены: заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, представители министерств экономического блока Правительства Челябинской области, глава города Магнитогорска Сергей Бердников, представители институтов развития Челябинской области, бизнес-сообщества и экспертных групп.

Поговорим об инструментах продвижения продукции на зарубежные рынки, мерах поддержки несырьевого экспорта, особенностях экспортной деятельности предприятий Магнитогорска. Заместитель руководителя проекта «Притяжение», инициированного председателем Совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым, Ксения Тенькова расскажет об экспорте услуг и возможности для предпринимателей в проекте комплексного развития Территории в проекте «Притяжение».

Хэдлайнером события станет руководитель Центра поддержки и защиты экспортеров при Российской-Китайской Палате, эксперт Московской школы экспортера Валерий Кайгородов с мастер-классом «Экспорт в Китай: что первично, маркетинг или продажи?».

В рамках Конференции пройдет Межрегиональная Биржа контактов - коммуникационная площадка для поиска деловых и партнерских контактов, которая даст уникальный шанс найти новые каналы сбыта, предложить свои услуги, расширить бизнес и укрепить позиции на рынке. Вас ждет активный нетворкинг, B2b-переговоры, консультации от опытных экспортеров, неформальное общение с топовыми спикерами и экспертами.

Приглашаем 13 сентября с 11.00-17.00 на Конференцию «Преодолевая экспортные барьеры», которая пройдет в Магнитогорске в здании Администрации города по пр. Ленина, 72. Участие бесплатное. Вся информация и регистрация на http://mgn.russianexport.club/

Экспорт – это легко, если знаешь как!