Экс-гендиректор ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» приговорен к 2,5 годам лишения свободы

Бывший генеральный директор ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что господин Бочкарев в 2012 году без соответствующего решения совета директоров организовал работу агентства по расселению домов в Пензе по улицам Сердобской, Либерсона, Урицкого и Набережной в зоне строительства мостового перехода. С жителями домов по улице Либерсона, 7 были заключены договоры мены квартир на их условиях – квартиры должны были быть предоставлены без доплаты, однако в договоры было внесено заведомо ложное условие – о предоставлении доплаты за жителей третьей стороной - ООО «Сурский квартал», указано в материалах дела.

Потерпевшие подписали договоры мены квартир. Заключение с потерпевшими договоров поручительства с ООО «Сурский квартал» Вениамин Бочкарев не организовал, считает следствие.

После обращения одной из потерпевших в феврале 2014 года в агентство для снятия обременения с предоставленных им квартир обвиняемый организовал направление им требований о выплате суммы доплаты (более 2,2 млн руб) по договорам мены, а также взыскание данных сумм в судебном порядке.

В феврале 2015 года решением суда исковые требования агентства к потерпевшим о взыскании с них сумм доплат за квартиры по договорам мены, признании их утратившими право пользования и снятии с регистрационного учета были удовлетворены. Потерпевшие лишились предоставленных им квартир, а принадлежавшие им ранее жилые помещения на ул. Либерсона, 7 были снесены.

Также по делу установлено, что ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» с 2007 года по 2015 год являлось уполномоченным оператором областных целевых программ «Дом для молодой семьи», подпрограммы «Дом для специалистов в сельской местности», подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» и получало для целей выдачи льготных займов гражданам средства из бюджета Пензенской области.

В марте 2015 года по приказу обвиняемого выдача гражданам целевых займов на приобретение комплектов строительных материалов для строительства в сельской местности индивидуальных жилых домов Агентством в одностороннем порядке была приостановлена. Условия Подпрограммы нарушены.

С 1 ноября 2014 года по 30 ноября 2015 года по указанию Бочкарева В.В. с расчетных счетов агентства были списаны денежные средства в сумме более 13,06 млн руб. и направлены на иные цели, не связанные с предоставлением займов участникам подпрограммы

Таким образом, ОАО не предоставило займы 31 семье на сумму свыше 19,86 млн руб. и не произвело оплату выполненных ООО «ДревоСтрой» работ в сумме более 454,6 тыс. руб.

Ленинский районный суд Пензы приговорил Вениамина Бочкарева к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в течение двух лет, со штрафом в 60 тыс. руб.

Господин Бочкарев был взят под стражу в зале суда.

Иван Сергеев