Красноярская стройфирма «Стальмонтаж» подала на самобанкротство

Арбитражный суд Красноярского края принял заявление строительной компании АО «Стальмонтаж» о самобанкротстве. Как указано в карточке дела, сумма просроченной заложенности компании составляет 500 тыс. руб. Рассмотрение иска назначено на октябрь.

Компания специализируется на монтаже различных объектов из металлоконструкций и сборного железобетона. В портфеле компании — работы по строительству храма Рождества Христова в Красноярске, завода «Балтика-Пикра», машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС, арены «Север», ТРК «Планета» и др.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2018 году — 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 5,2 млн руб., долгосрочные и краткосрочные обязательства компании — 737 млн руб.

Оксана Павлова