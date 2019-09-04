Строящийся более 50 лет новосибирский отель сдадут в 2023 году

Строительство 25-этажной гостиницы «Турист» в Новосибирске планируется завершить в 2023 году к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею. По данным мэрии, возведение отеля началось в 1968 году, но в 1978 году работы на объекте были остановлены.

В прошлом году компания «АСК» заявила о намерении достроить объект. Инвестиции в проект составят около 1,7 млрд руб., срок окупаемости оценивается «АСК» в девять лет. В этом году был завершен демонтаж 1345 внешних бетонных панелей, общий вес которых составляет 3 тыс. т. В настоящее время, по данным мэра Новосибирска Анатолия Локотя, получены все разрешительные документы на строительство, рабочие приступили к монтажу фасада здания. «Работа гостиничного комплекса будет организована по принципу длительного проживания. В номерах предусмотрены кухни-ниши. Это гостиница другого уровня — таких на левом берегу нет»,— сказал директор «АСК» Валерий Кокорин.

В пристройке будет организован конгресс-центр для проведения мероприятий, который займет 4-й этаж отеля. Здесь появятся большой зал на 1 тыс. мест, второй — на 400. По словам Анатолия Локотя, планируется, что выход метро, расположенный вблизи отеля, будет перенесен в вестибюль гостиницы, а прилегающая к ней территория будет отведена под сквер.

Оксана Павлова