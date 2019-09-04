Укатился на роликах

Бывший старший сержант пензенской полиции Роман Пираков не смог восстановиться в должности после того, как его уволили из МВД по отрицательным мотивам. Поводом для отставки полицейского стали выложенные им в социальных сетях видеоролики со своим участием. В частности, в деле фигурируют два видео­файла, на одном из них сержант Пираков гоняется с топором за молодыми людьми, на втором раздевается за деньги. В апелляционной жалобе экс-полицейский заявил, что не совершал действий, порочащих сотрудника полиции. Защита намерена обжаловать судебное решение.



Пензенский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего старшего сержанта полицейского отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых отдела МВД РФ по Пензенскому району Романа Пиракова на решение Ленинского районного суда Пензы, признавшего незаконным его увольнение из органов внутренних дел. Старшего сержанта Пиракова уволили в феврале этого года за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Как следует из материалов гражданского дела, поводом для привлечения полицейского к дисциплинарной ответственности с последующим увольнением из органов внутренних дел стало размещение в группе «Омбудсмен полиции» социальной сети «ВКонтакте» видеороликов с участием сотрудника отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Пензенскому району Романа Пиракова. На одном из видеофайлов разыграна постановка: старший сержант Пираков, одетый в спортивную маску с вырезами для глаз и рта, стоит с топором в руке рядом с бездыханным телом, вокруг «в хаотичном порядке разбрызгано вещество бурого цвета». Роман Пираков пытается оттащить тело в сторону, когда его замечает прохожий. Свидетель произошедшего предпринимает попытку к бегству. «В свою очередь, Пираков, взяв в правую руку вышеуказанный топор и удерживая данное орудие лезвием в направлении убегающего, начинает того преследовать, замахиваясь указанным орудием. Всего запечатлено три таких момента, на которых Пираков преследует как одного, так и нескольких граждан»,— так описан видеоролик в судебном решении. По состоянию на 29 января 2019 года (за неделю до увольнения полицейского), видеоролик посмотрели 12214 пользователей.

Вторая видеозапись также постановочная, на ней Роман Пираков со своими знакомыми находится рядом с гаражом в некоем гаражном кооперативе. Один из присутствующих предлагает ему снять с себя всю одежду, за исключением нижнего белья, за 15 тыс. руб. Тот соглашается и выполняет просьбу. «Затем ему демонстрируют деньги, которые разрывают в его присутствии. После чего, находясь со спущенными ниже колен джинсами, Пираков прыгает за убегающим от него парнем»,— говорится в описании видеоролика. Также в суде отметили, что в общении с молодыми людьми «сотрудник полиции использует в своей речи нецензурную брань».

Ведением видеоблогов Роман Пираков к моменту увольнения занимался уже несколько лет, снимал видео спортивного содержания и различные шуточные сюжеты.

Служебную проверку по факту появления в соцсетях видеороликов с участием Романа Пиракова назначил начальник УМВД РФ по Пензенской области Сергей Щеткин.

Пытаясь обжаловать увольнение, Роман Пираков утверждал, что не совершал порочащих честь сотрудника органов внутренних дел поступков, а, напротив, имел неоднократные поощрения от руководства. Он объяснял, что снимал видео вместе со знакомыми «в развлекательных целях». Кроме того, пытаясь обжаловать в суде свое увольнение, бывший полицейский заявил, что в ходе проверки не проводилась психолого-лингвистическая экспертиза роликов, которая могла бы определить наличие в них насильственных и агрессивных действий. Однако суд принял решение, что это не требовалось, «поскольку негативное содержание видеороликов очевидно из их просмотра и не требует в этом специальных познаний».

Адвокат уволенного полицейского Венера Слашкина говорит, что основной довод защиты заключается в том, что не была сделана экспертиза, которая бы показала, было ли содержание роликов негативным. «Представители УМВД на суде пояснили, что направляли запрос об этом в пензенскую лабораторию судебной экспертизы и там дали ответ, что экспертное заключение будет готово только в 2020 году. В другом месте они экспертизу не провели, так как она была бы платной. Никто так и не выяснил, кто выложил эти видео, кто оставлял анонимные комментарии. Представители УМВД пояснили на заседании, что служба безопасности отслеживает все видео, связанные с сотрудниками полиции, и благодаря тому, что кто-то выложил ролики в сеть с комментарием, что в нем принимает участие действующий сотрудник полиции, нашли видео. Кроме того, никто не выяснял, снимал он эти видео, уже находясь на службе, или до службы»,— пояснила госпожа Слашкина.

Сейчас защита намерена подать кассационные и надзорные жалобы на решение апелляционной инстанции.

Сергей Петунин