Суд сохранил агента

Решение Ленинского районного суда Пензы о признании благотворительного фонда «Гражданский союз» нарушившим законодательство об «иностранных агентах» и назначении ему штрафа в размере 300 тыс. руб. признано законным и обоснованным. Такое решение принял Пензенский областной суд в ответ на апелляционную жалобу руководителя фонда Олега Шарипкова. Фонд «Гражданский союз» был признан нежелательной организацией после получения средств от «Глобального фонда» в ЮАР и британского благотворительного фонда. В организации пояснили, что средства на штраф уже собраны, однако они «не хотят отдавать ни одной лишней копейки Мин­юсту» и будут пытаться сократить его размер «всеми установленными законом способами».



Пензенский благотворительный фонд «Гражданский союз» не смог обжаловать решение суда о признании его нарушившим законодательство об «иностранных агентах» и наложении штрафа в 300 тыс. руб. Областной суд посчитал решение суда первой инстанции законным, а доводы апелляционной жалобы — не подлежащими удовлетворению.

Как рассказал „Ъ“ руководитель фонда Олег Шарипков, суд оставил решение суда в силе в полном объеме, несмотря на то, что организация просила уменьшить размер штрафных санкций. «Мы настаивали и продолжаем настаивать на том, что решение было принято без проведения лингвистической экспертизы моих слов, которые легли в основу доводов Министерства юстиции. Повторяю, что никакой политической деятельностью, которую нам вменяют, мы не занимаемся. Минюст сказал, что они сами все проверили и якобы нашли „политику“. Например, на видео с акции протеста против пенсионной реформы моя голова появляется только на секунду и сразу же исчезает. Я спрашиваю у представителя Минюста: «Где здесь политика, я же ничего не говорю!» Он мне: „Ну вы же там были…“», — рассказал господин Шарипков.

В настоящее время в организации принимается решение о дальнейшем обжаловании материалов дела.

Как писал „Ъ“, благотворительный фонд «Гражданский союз» был признан иностранным агентом в июле этого года. По мнению обратившегося в суд пензенского управления Министерства юстиции, нарушения заключались в том, что организация, получив иностранное финансирование и якобы занимаясь политической деятельностью, не зарегистрировалась в качестве «иностранного агента».

Фонд действительно получал финансирование от Глобального фонда (Йоханнесбург, ЮАР), который поддерживает деятельность фондов местных сообществ по всему миру. На средства гранта в размере 1,25 млн руб. ($20 тыс.), который получил «Гражданский союз» в 2018 году, в Пензе был арендован и отремонтирован коворкинг «Клевер».

Кроме того, от британского благотворительного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн» («CAF Россия») в 2016–2018 годах поступило 3,68 млн руб., в рамках русско-немецкого обмена в 2016 и 2017 годах — 399 тыс. и 41 тыс. руб. соответственно.

Отдельно в материалах проверки упоминается коворкинг «Клевер», открытый в 2018 году. В нем общественные организации и городские сообщества могут бесплатно проводить мероприятия. Именно там, согласно материалам проверки, проходила пятая отчетно-выборная конференция организации «Поколение нового времени», на которой присутствовали представители пензенского штаба Алексея Навального и организации «Другая Россия».

Ревизия также показала, что на средства «CAF Россия» реализуется проект «Дети войны: связь поколений», призванный поддержать пострадавших от фашизма в детстве жителей области. К политической деятельности управлением министерства юстиции также отнесено участие исполнительного директора фонда Олега Шарипкова в форуме ЕС-Россия в Болгарии в мае прошлого года, члены которого выступили против политических репрессий в отношении «отдельных граждан» в России.

Олег Шарипков утверждает, что признание фонда иноагентом стало результатом жалоб редактора местного портала The Penza Post Александра Тузова. Сам господин Тузов отрицал это, отмечая, что лишь освещал на сайте деятельность фонда и господина Шарипкова лично.

Сейчас «Гражданский союз» организовал посредством своего сайта сбор средств на выплату штрафа. По словам Олега Шарипкова, на сегодняшний день вся сумма собрана. «Но мы не хотим ни одной лишней копейки отдавать Минюсту. Мы будем бороться за отмену или хотя бы за сокращение размера штрафа до последней возможности. Вот, к примеру, на днях мы покупали бесконтактные термометры для передачи их в медицинские учреждения. Один термометр стоит 3,7 тыс. руб. 300 тысяч — это 80–90 таких термометров. На эти деньги можно было бы все детские отделения региона такими приборами обеспечить. Мы бы лучше собранные средства потратили на благотворительность, чем на штраф»,— подытожил он.

Марина Ковалева