«Роскосмос» опроверг информацию NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

«Роскосмос» опроверг информацию NASA о том, что околоземной мусор представляет потенциальную угрозу для Международной космической станции (МКС).

«Специалисты госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе МКС (…) и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

В «Роскосмосе» также отметили, что безопасности станции и экипажа ничего не угрожает. О сделанных выводах российская госкорпорация уведомила американское ведомство.

Облака космического мусора нередко рассматриваются как потенциальная угроза для деятельности МКС. Так, весной этого года NASA и Минобороны России предупредили об опасности обломков, появившихся после испытания индийской противоспутниковой ракеты. В обоих ведомствах допустили, что в «среднесрочной перспективе» доступ к космическому пространству может быть затруднен.

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