Женщины Линдберга, эмодзи и «полосатые» картины

9 сентября в Москве откроется 3-й фестиваль фильмов об искусстве The Art Newspaper Russia Film Festival. Посетителей ждут пять «модных» площадок, ежедневные показы и арт-атмосфера. Специально для «Коммерсантъ Стиль» кинокритик Дмитрий Барченков рассказывает о самых впечатляющих лентах смотра.

«Питер Линдберг. Женские истории»

Драматургически довольно конвенциональный документальный фильм рассказывает о без преувеличения главном фэшн-фотографе XX века — Питере Линдберге. Перед объективом его камеры в разное время оказывались Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Изабелла Росселлини и другие женщины, изменившие этот мир. Старомодной картину хочется окрестить из-за основного (и уже довольно приевшегося) инструмента ее авторов — интервью. Обратить внимание же на «Женские истории» заставляет возможность не только поближе узнать немецкого мастера Линдберга, но и получить максимальное эстетическое удовольствие. Фильм чертовски красив.

«Неудержимый Шон Скалли и искусство всего»

Еще одна важная фигура для понимания культурного ландшафта XX века — ныне живущий художник Шон Скалли. За 73 года жизни и 55 лет усердной работы у него получилось создать образ «рок-звезды» от искусства. Вы наверняка когда-нибудь видели его запоминающиеся «полосатые» шедевры. Биографический фильм «Неудержимый…» можно считать своеобразным путеводителем по творчеству Скалли — в центре повествования путешествие, во время которого художнику удалось открыть 15 выставок в разных точках планеты. Этот путь — попытка понять психологию, желания и восприятие большого автора. А такой экспириенс дорогого стоит!

«Это не Берлин»

Единственный игровой фильм программы приехал с американского фестиваля Sundance. 1986 год, Мехико. На фоне чемпионата мира по футболу двое друзей Карлос и Гера пытаются найти новый художественный язык, собственный творческий голос и свою идентичность в те годы, когда даже мысли об этом были непозволительной роскошью. Американские критики в заслуги картины ставят тонко выработанный баланс между чувственностью и энергичностью. Сюжет же находят дерзким и непредсказуемым. И правильно — не (консервативный) Берлин же.

«Эмодзи. Язык картинок»

А здесь, по всей видимости, кроется искупление грехов чудовищной анимации «Эмодзи фильм», которая год с лишним назад получила (аж!) четыре антипремии «Золотая малина», в том числе и за «Худший фильм». Действительно, мультфильм был несмешным, сюжетно раздражающим и, самое главное, никак не объясняющим феномен эмодзи. А они, выросшие из смайликов картинки, между прочим, захватили сознание едва ли не каждого пользователя смартфонов. Документальная работа обещает осветить все вопросы, которые могут возникнуть в уме при произнесении слова «эмодзи». Занятно. И определенно лучше бездарного предшественника.

Дмитрий Барченков