«Бахетле» растет в Москву

Сеть супермаркетов «Бахетле» депутата Госсовета Татарстана Муслимы Латыповой планирует открыть в Москве еще два магазина, увеличив их число до шести. Ранее госпожа Латыпова заявляла о намерении свернуть бизнес в Москве, однако четыре магазина здесь все же оставила. Эксперты считают, что сети, чтобы понять свою конкурентоспособность, необходимо сократить площади супермаркетов за счет уменьшения цехов по приготовлению еды.



Как рассказала “Ъ” исполнительный директор «Бахетле» Гузель Ананьева, сеть супермаркетов планирует расширить свое присутствие в Москве с четырех до шести магазинов. В настоящее время идет поиск подходящих площадок, добавила госпожа Ананьева. О сроках открытия новых точек и предполагаемой локации она не сказала.

Отметим, что к 2017 году «Бахетле» имела в Москве восемь магазинов, однако к июню этого года их число сократилось до четырех. По словам Гузель Ананьевой, причиной закрытия стали истекшие сроки договоров аренды, о продлении которой договориться не удалось.

Между тем в 2017 году Муслима Латыпова заявляла о намерении вовсе свернуть бизнес в Москве, продав все восемь магазинов «Бахетле». Она говорила, что это предусматривалось изначально: «Мы ставили себе цель открыть сеть, сделать ее успешной, поставить на траекторию устойчивого развития и продать».

Торгово-производственное предприятие «Бахетле» было создано в 1991 году. В декабре 1998 года компания открыла первый «супермаркет домашней еды» в Казани. Сейчас в городе расположены 17 супермаркетов, которые, по оценке самой сети, занимают 3% местного рынка ритейла. Кроме того, по одному супермаркету находятся в Набережных Челнах и Нижнекамске, четыре — в Москве. По франшизе работают два супермаркета в Новосибирске и один в Барнауле.



Выручка ООО «Бахетле-1», основной операционной компании ритейлера, в 2017 году сократилась на 8,7%, до 8,53 млрд руб., что произошло впервые за восемь лет. В том же году выручка ООО «Бахетле-Алтуфьево» за год сократилась на 22,8%, до 2,1 млрд руб.

Как сообщили “Ъ” в сети, по итогам 2018 года выручка всей группы составила 10 млрд руб.

Гузель Ананьева сказала, что инвестиции в создание одного супермаркета «Бахетле» в Казани площадью до 800 кв. м составляют 40–50 млн руб. При этом, по ее словам, средняя ежедневная дневная выручка одного супермаркета в городе достигает 1,5 млн руб.

Операционный директор сети Сергей Тюрин добавил, что в сентябре запланировано открытие торговой точки «Бахетле» в фуд-холле на Ленинском проспекте в Москве. Как ранее писал “Ъ”, гастропространство создается компанией «Грэмм групп», которой принадлежат Центральный и Усачевский рынки. На площади примерно 2 тыс. кв. м разместятся около 30 ресторанных концепций.

Господин Тюрин отметил, что московские «Бахетле» оборудованы цехами по изготовлению выпечки, салатов и горячих блюд, но чак-чак, лапшу, копчености, сыры, а также товары татарстанских производителей везут из Казани.

В «Бахетле» говорят о намерении расширять сеть и в Казани. Так, компания решила вернуться в казанский ТЦ «Мега», правда, в другом месте и в меньшем формате. Супермаркет сети планируют открыть 7 сентября у выхода IKEA на площади 527 кв. м. До февраля в этом ТЦ он занимал более 1,4 тыс. кв. м. Уместиться на меньшей площади магазину позволил отказ от складов, зато сохранена кухня и организована зона кафе.

Кроме того, сеть рассматривает возможность проникновения в другие регионы. Так, госпожа Ананьева отмечает интерес потенциальных партнеров к запуску франшизы в Самаре. «Стоимость франшизы мы готовы обсуждать с желающими в индивидуальном порядке»,— говорит она.

Эксперты отмечают большие площади супермаркетов «Бахетле», поскольку производство «домашней еды» на вынос происходит прямо в магазине. Это увеличивает расходы за аренду, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он считает, что компании «стоит перенять опыт конкурентов и производить продукцию в одном цехе или заказывать у подрядчиков, но под собственным контролем». «В таком случае возможен вариант открытия большего количества точек, но в удобной доступности от транспортных артерий столицы»,— полагает господин Жарский.

Эксперт считает, что конкурентами «Бахетле» в Москве являются «Азбука вкуса» или «Перекресток». Наращивание числа торговых точек до шести в Московском регионе, по его мнению, не окажет серьезного влияния на долю сети на рынке.

В «Азбуке Вкуса» на запрос “Ъ” не ответили. В сети супермаркетов «Вкусвилл» заявили, что не обсуждают действия других участников рынка.

Александр Шакиров