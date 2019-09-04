Как народные пожелания учитывают в курской стратегии

Стратегия РАНХиГС увязана с так называемой народной стратегией региона, в основу которой легли решения инициированных врио губернатора Романом Старовойтом «Мастерских проектов». В работе мастерских любой желающий мог внести свои предложения по улучшению ситуации в экономике, здравоохранении, образовании, городской среде и дорожной сфере. Как отметили разработчики стратегии-2030, такой подход позволяет наиболее полно учесть пожелания жителей, привлечь коллективный интеллект для решения наиболее сложных вопросов, выработать единую позицию. Всего в официальную стратегию попали 42 из более 120 предложений «Мастерских проектов». Среди них, например, создание дизайн-кодов в городах региона, организация центра «КиберМир», в котором планируется проводить соревнования «по компьютерному взлому» для выявления талантливой молодежи, разработка «единого заказа» на строительство и ремонт дорог.

Александр Прытков