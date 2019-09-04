Курской области прописали диверсификацию

Власти Курской области вынесли на общественное обсуждение проект социально-экономического развития региона до 2030 года. Его разработкой занималась Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Стратегия призвана сменить аналогичную концепцию развития до 2020 года, а одной из ее приоритетных задач является диверсификация экономики региона. Разработчики отмечают «крайне неравномерное развитие» муниципалитетов и высокую зависимость «от функционирования двух важнейших предприятий области» — градообразующего для Железногорска ПАО «Михайловский ГОК» и расположенной в Курчатове Курской АЭС. Эксперты сомневаются в реальности провозглашенного курса на диверсификацию.

Подготовленный специалистами РАНХиГС проект стратегии социально-экономического развития Курской области до 2030 года был опубликован в начале недели. Предложения и замечания к документу с подзаголовком «Регион, в котором хочется жить» власти принимают до 24 сентября. Как пояснили “Ъ-Черноземье” в региональном комитете по экономике и развитию, при подготовке технического задания чиновники ориентировались на сроки отраслевых стратегий и соответствующих документов в различных федеральных ведомствах: «Нам было важно понимать, куда идет страна, и синхронизировать все свои действия. 2030 год — это нижняя точка, до которой все соответствующие документы были разработаны».

Согласно SWOT-анализу (выявляет сильные и слабые стороны, угрозы и возможности), к первым среди прочего относятся наличие крупных месторождений полезных ископаемых, развитый агропромышленный сектор и избыточные мощности по производству электроэнергии. Среди слабых сторон исследователи отметили, в частности, высокий уровень загрязнения воздуха, зависимость экономики от ключевых для области добычи полезных ископаемых да энергетического сектора и неравномерность экономического развития муниципалитетов. Как указано в документе, 50% всех инвестиций приходится на Курск, Железногорск и Курчатов, а регион во многом зависит от расположенных, соответственно, в Железногорске и Курчатове ПАО «Михайловский ГОК» и Курской АЭС.

Возможностями для Курской области могут стать восстановление приграничного сотрудничества с Украиной, модернизация вооруженных сил России и развитие таких инструментов поддержки, как территории опережающего социального-экономического развития и промпарки. Среди угроз для региона выявлены в том числе высокая конкуренция со стороны соседних регионов (в частности, Белгородской, Воронежской и Липецкой областей) за человеческий и финансовый капитал, ухудшение политических и экономических связей с Украиной, цифровизация экономики и отмена сельскохозяйственных контрсанкций со стороны РФ.

По замыслу авторов документа, к 2030 году регион осуществит последовательный переход от традиционной модели экономического роста («за счет наращивания использования природных ресурсов») к модели устойчивого развития. Ее особенностями, к примеру, являются опережающие темпы роста вложений в человеческий капитал и научно-технологическое развитие. Для этого выделено семь приоритетных задач — «диверсифицированная экономика», «управление развитием» («создание институциональной среды для реализации человеческого потенциала»), «здоровье, здравоохранение и социальная сфера», «образование, наука и инновации», «инфраструктура и пространственное развитие», «комфортная городская среда» и «зеленый и безопасный регион».

По мнению разработчиков стратегии, развитие региона может осуществляться по одной из двух пар альтернатив. Первая представляет собой выбор модели инвестиционной и промышленной политики, где властям нужно предпочесть либо неуправляемую диверсификацию экономики («инвестиции любой ценой», что приведет к размыванию специализации региона), либо «умную» специализацию (привлечение инвестиций в проекты, которые обладают наибольшей конкурентоспособностью при осуществлении их именно в Курской области). Вторая альтернатива предлагает выбор между развитием промышленности в ущерб экологии (ухудшение экологической обстановки при росте доходов населения) и улучшением качества жизни (ориентация не на уровень зарплаты, а на возможность самореализации).

В зависимости от этого возможны четыре варианта развития. Инерционный сценарий авторы не рассматривают, так как он «не требует реализации каких-либо значимых мер», консервативный основан на постепенном изменении показателей «под влиянием внешних макроэкономических трендов», базовый предполагает решение большинства проблем при федеральной поддержке. При целевом сценарии должен произойти «рост подлинного благополучия» жителей, повышение их удовлетворенности «домом, работой и отдыхом».

Одними из основных показателей для категории «дом» являются рост продолжительности жизни до 77 лет и снижение уровня неравенства, для «работы» — рост ВРП «в текущих ценах» до 794 млрд руб. и рост количества автодорог в нормативном состоянии, для «отдыха» — создание городской среды, удовлетворяющей более 50% населения, и существенное увеличение доли очищенных сточных вод.

Принимавший участие в разработке стратегий социально-экономического развития Воронежа и области заведующий кафедрой экономики и управления организациями Воронежского госуниверситета Юрий Трещевский считает, что в Курской области нереально полностью уйти от ключевых для нее добычи ископаемых и энергетики. «"Михайловский ГОК" и АЭС — это базовые блоки для региона, и по ним нужно работать, а не уходить от них. Нужно усиливать вокруг этих предприятий концентрацию, как это, например, делают в Липецке с Новолипецким меткомбинатом, где при предприятии созданы иные производства», — отметил эксперт. По его мнению, курс на диверсификацию экономики так или иначе звучит во всех стратегиях, но реальных проектов на практике почти не предлагается.

«Такими заявлениями власти показывают "моральный" флаг муниципалитетам, у которых есть проблемы с привлечением инвестиций. Но на самом деле инвесторы идут туда, где им ясно, что они получат, поэтому сильных надо усиливать, а не ослаблять», — говорит Юрий Трещевский. Он также предположил, что до 2030 года отношения с Украиной вряд ли наладятся, рассчитывать при реализации стратегии стоит скорее на ухудшение отношений с этой страной.

Александр Прытков