«Транснефть-Урал» возглавил топ-менеджер из компании «Транснефть-Дальний Восток»

Генеральным директоров АО «Транснефть-Урал» (входит в ПАО «Транснефть») назначен Роман Ковалев, сообщили в пресс-службе компании. До этого он возглавлял ООО «Транснефть-Дальний Восток». С февраля 2016 года должность занимал Тимур Безымянников.

В 1999 году Роман Ковалев окончил году Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». За 20 лет работы в компании «Транснефть» он успел поработать руководителем нефтеперекачивающей станции, главным инженером районного нефтепроводного управления, заместителем гендиректора и главным инженером предприятия.