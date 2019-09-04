Пермские трамваи могут купить в лизинг

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, городские власти рассматривают возможность закупки трамваев для нужд МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) в лизинг. В департаменте дорог и транспорта Перми подтвердили, что рассматривают такой вариант.

«Преимуществом такого способа является то, что вся партия приходит целиком, а оплата производится потом, в течение определенного периода. При грамотном составлении графика платежей размер переплаты может практически сравняться с размером удорожания (инфляции), если партия трамваев будет приобретаться частями в течение нескольких лет»,— сообщили в департаменте.

Напомним, в июле власти Перми собирались объявить закупку на поставку трамваев. Всего планировалось купить 35 вагонов за 1,1 млрд руб. Однако закупку так и не объявили.

Источник в мэрии сообщил, что главным плюсом лизинга является то, что именно такой способ закупки будет субсидироваться федеральными властями со следующего года. Таким образом, закупку трамваев могут перенести на 2020 год. Частично средства выделяет краевое правительство, но они пока свой ответ не дали, сообщил собеседник.

По договоренности администрации Перми и краевого правительства в течение трех лет будет обновлен транспортный парк города. Помимо автобусов, для нужд ПГЭТа решили купить трамваи. На линии каждый день выходят 83 трамвая, около десяти остаются в резерве. Средний возраст пермских трамваев — 18 лет. Власти планировали обновить порядка трети парка.