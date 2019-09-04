На территории Кремля построят подземный музей

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение о строительстве подземного Археологического музейного комплекса на территории Кремля. Он будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, которые были обнаружены под 14-м административным корпусом.

Здание корпуса было построено в 1932–1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом на месте Чудова и Вознесенского монастырей, а также Малого Николаевского дворца, которые были разрушены в 1929 году. В 2015–2016 годах наземную часть корпуса, которая не представляет исторической ценности, демонтировали, там были проведены археологические раскопки. Ученые обнаружили на месте раскопок части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря. Президент России Владимир Путин поручил изучить предложения по поводу того, чтобы сделать фундаменты частью музейного комплекса.

В новом музее будут представлены археологические находки, сохраненные фрагменты Чудова монастыря, а также мультимедийные инсталляции. Посещать музей можно будет небольшими группами до 20 человек. Общая площадь музея составит 1508 кв. м.