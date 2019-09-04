Пятерым депутатам в Белгородской области простили неточности в декларациях

Прокуратура не увидела «умышленных действий» по искажению суммы доходов супруг в декларациях пяти депутатов горсовета Губкина Белгородской области от «Единой России». Ведомство ограничилось их предупреждением, сообщили там в ответ на запрос “Ъ-Черноземье”. Ранее спор о ситуации с декларациями в муниципальном парламенте привел к демаршу депутатов от КПРФ и «Справедливой России», так как указание неполных сведений о доходах может быть основанием для лишения мандата.

В прокуратуре рассказали, что обнаружили нарушение в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, после чего вынесли представления в адрес председателя совета депутатов Андрея Гаевого. Оно позже было рассмотрено на комиссии по урегулированию конфликтов интересов депутатов. «Сведения о доходах супругов депутатов формировались на основании бухгалтерских данных юрлиц, от которых супруги получают доходы. Соответственно, умысла депутатов на искажение данных не установлено»,— сообщили в прокуратуре, отметив, что предупредили депутатов «о недопущении подобных нарушений в дальнейшем».

Напомним, 28 августа шестеро депутатов от КПРФ и «Справедливой России» покинули заседание сессии губкинского совета депутатов после того, как Андрей Гаевой отказался назвать фамилии депутатов с нарушениями в декларациях. В прокуратуре их также не раскрыли. Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти назвал имена четырех из пяти депутатов. Это Анатолий Яковлев, Юрий Помельников, Николай Бредихин и Владимир Шелушинин, члены фракции «Единая Россия».

Господин Бредихин сказал “Ъ-Черноземье”, что у него «наоборот, была переплата», и он уже «предоставил все справки». Господин Шелушинин сообщил, что в декларации не были указаны 6 тыс. руб. «декретных» его жены»: «Это единственная нестыковка, о которой я не знал. Уже внесли изменения. Господин Помельников отозвался о неверных данных в декларации как о «мелочи», по которой уже также внесены «несущественные правки». Господин Яковлев не стал комментировать ситуацию, сославшись на больничный. Спикер Андрей Гаевой отказался от комментариев.

Мария Литвинова