Гол как свои ворота

Новосибирский стадион «Спартак» готов инициировать банкротство футбольного клуба «Сибирь», выступавшего в Футбольной национальной лиге. Общая задолженность клуба перед кредиторами — около 150 млн руб. Руководство «Сибири» говорит, что активов у организации для расчета с долгами нет. Между тем часть сотрудников «Сибири» уже перешла в новый клуб «Новосибирск», созданный областными властями летом в противовес «Сибири». Юристы полагают, что таким образом ФК будет ликвидирован.

АО «Стадион „Спартак“» (Новосибирск) опубликовало в базе «СПАРК-Интерфакс» уведомление о намерении обанкротить футбольный клуб «Сибирь» — ООО «ФК Сибирь». Весной этого года стадион пытался взыскать с клуба долги за аренду помещений и площадок «Спартака». «Мы видим, что они не планируют отдавать нам деньги. Я вынужден подать заявление о банкротстве футбольного клуба в соответствии с законодательством. Возможность взыскать долги с организации оценит арбитражный управляющий», — рассказал „Ъ“ генеральный директор стадиона «Спартак» Александр Алтухов. По его словам, совокупная задолженность ФК «Сибирь» и связанного с ним НП «ФК Сибирь-2» составляет около 50 млн руб. «Это долг клуба за период около двух лет. Арендная плата за год — 29 млн руб. Последние годы мы постоянно судились с ними», — сказал господин Алтухов. В 2017 году стадион взыскивал с клуба и ФК «Сибирь-2» 17,7 млн руб., в 2014 году помещения клуба были опечатаны из-за 50 млн руб. долга по аренде.

• «Спартак» традиционно был домашним стадионом ФК «Сибирь» (до 2006 года — ФК «Чкаловец»). Расположен в Центральном районе Новосибирска. Предприятием владеет АО «РАТМ холдинг» (56,3%) и департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска (43,7%). Футбольный клуб «Сибирь» ведет историю с 1936 года. «Спартак» являлся домашним стадионом команды. В числе достижений «Сибири»: 16 место в Премьер-лиге в 2010 году, финал Кубка России в 2009 году, четвертый квалификационный раунд Лиги Европы в 2010 году. С 2011 по 2019 годы клуб выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Занятое командой 18-е место в Первенстве ФНЛ не позволило футбольной «Сибири» остаться в составе ФНЛ. Футбольной «Сибирью» напрямую и опосредовано через другие компании владеют несколько новосибирских бизнесменов, включая бывшего совладельца строительной компании «Сибмост» Владислава Кошкина, владельца группы компаний «Холидей» Николая Скороходова, ресторатора Юрия Аксенова и др. В июне власти Новосибирской области сообщили о создании нового футбольного клуба «Новосибирск». Одной из основных причин этого решения было названо неэффективное управление футбольным клубом «Сибирь». Областные власти фактически спонсировали футбольный клуб, принадлежащий частным инвесторам.

Александр Алтухов рассказал, что новый футбольный клуб «Новосибирск» также арендует площадки «Спартака». «Надеемся, что такой ситуации с долгами, как у „Сибири“, с новым клубом не возникнет»,— уточнил он „Ъ“.

Стадион «Спартак» — один из основных кредиторов футбольного клуба, сказал „Ъ“ генеральный директор ФК «Сибирь» Константин Кричевский. Общая задолженность клуба перед кредиторами, по его словам, около 150 млн руб. Он отметил, что у клуба есть незначительная задолженность по зарплате и по налогам. «Активов, чтобы рассчитаться с этими долгами, недостаточно. Нет активов и мыслей, только желание работать. Надо нормально, достойно завершить деятельность организации»,— сказал Константин Кричевский. По его словам, все сотрудники ФК «Сибирь» в настоящее время уволены. Ранее штат насчитывал 150 человек.

Генеральный директор АНО «ФК Новосибирск» Анна Баранова уточнила, что в новый клуб из «Сибири» перешли 23 сотрудника: «Это детские тренеры, тренерский состав основной команды, массажисты, врачи и др. Сотрудники, деятельность которых подлежит лицензированию, почти все перешли к нам». По ее словам, в «Новосибирск» из «Сибири» перешли семь футболистов. «Остальные нашли работу в других клубах. Наши зарплатные возможности не дают той финансовой прослойки, которую хотят игроки. „Сибирь“ играла в лиге выше, и фонд оплаты труда у них был другой. Мы живем пока на остатки от субсидии правительства, и возможностей платить большие зарплаты футболистам у нас пока нет»,— сказала она. Ранее представители минспорта региона сообщали, что «Новосибирск» получит субсидию от региона 45 млн руб. в 2019 году. Анна Баранова рассказала, что сейчас клуб вышел на финальный этап переговоров с потенциальными инвесторами. Назвать их она отказалась. По планам областных властей к 2026 году финансирование ФК «Новосибирск» будет осуществляться за счет внебюджетных средств.

Решение о создании новой команды — это результат комплексных неудач «Сибири», которые решать не стали, проще создать команду с нуля, чтобы был шанс на попытку попасть в профессиональную лигу в текущем сезоне, полагает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Юристы отмечают, что банкротство — единственный вариант ликвидации компании, у которой есть долги. «Банкротство — это тоже одна из форм ликвидации организации»,— говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Оксана Павлова