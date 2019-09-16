Секреты фасадов доходных домов Москвы

Нарастающее многостилье архитектуры в начале XX века, когда в Москве велось активное строительство доходных домов, в полной мере проявилось в облике фасадов. Элитные дома или дома с «барскими» квартирами отличались в начале XX века особо нарядной отделкой фасада, которая подчеркивала высокое социальное положение обитателей и одновременно служила рекламой домовладельца. Прекрасный пример — доходный дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, 6/1. Его фасад украшен многочисленными изображениями сказочных животных и масонскими знаками: фигура вольного каменщика в фартуке, летучие мыши под балконом, колонны, которые обрамляют окна, олицетворяющие две колонны (Яхин и Боаз) — «утвержденный силой» и «утвержденный Богом», которые стояли в храме Соломона в Иерусалиме, под одним из балконов на фасаде спряталась огромная саламандра — древний алхимический символ. Под самой крышей здания можно увидеть фигурку слона — символ победы Христа над смертью.

Масонские символы нечасто встречаются на доходных домах Москвы. Архитекторы оставляли эти тайные знаки на зданиях порой ничего не подозревающих владельцев, таким образом передавая сообщения для других масонов. Уникален в этом отношении доходный дом М. М. Малышева на Большой Полянке, 44). Здание в духе неоклассицизма отличает богатое убранство фасада. Архитектор Густав Гельрих для его украшения использовал популярные неоклассические декоративные детали — вазы, медальоны, картуши, гирлянды и лепные панно аллегорического содержания на сюжеты из древнегреческой мифологии: женские фигуры античных богинь или нимф, медальоны с воинами в шлемах, узнаваемый меандровый узор и изображение листьев аканта. В меандровой ленте орнамента древние видели глубокий магический смысл, она отражала течение человеческой жизни и путь к добродетели. На фасаде здания есть и масонские символы — знак, образующийся при пересечении двух треугольников, противоположных друг другу, его изображения встречаются в медалях масонов США. Еще более загадочным представляется один из барельефов с изображением мужчины-старца с рогом изобилия на плече, пирамидой и пальмой. Этот барельеф встречается в символике масонов. Но никаких архивных данных о принадлежности архитектора Гельриха или домовладельца Михаила Малышева к одной из тайных масонских лож Российской Империи нет, как и нет объяснения появлению масонских символов на фасаде здания. Совсем недавно здание на Большой Полянке получило новую жизнь — была проведена колоссальная работа по реставрации фасада, сохранению композиции дома и его архитектурной исключительности. В 2018 году проект даже получил второе место в конкурсе «Архитектурное наследие» как один из лучших примеров реставрации исторического здания в рамках строительства комплекса элитных особняков «Полянка/44»*. У современных жильцов дома есть уникальная возможность прикоснуться к истории в своих новых квартирах, и реставрированные фасады с изумительным лепным декором будут антикварной оправой их жизни.

Рассказ о необычных фасадах московских доходных домов будет неполным без упоминания доходного дома Г. Е. Бройдо в Плотниковом переулке, 4/5. Фриз фасада дома, который в народе прозвали «Дом с писателями», представляет собой композицию из 19 барельефов — повторяющихся фигур писателей А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого в античных одеждах, а также Аполлона и муз, прильнувших друг к другу. Происхождение фриза до сих пор не установлено, несмотря на многолетние изыскания специалистов.

Свою интересную историю имеет и фасад доходного дома Ф. Плевако на Новинском бульваре, 18а. Его украшают яркие панно из майолики, выполненные по эскизам Михаила Врубеля. Всю керамическую плитку, которая использовалась для облицовки дома, изготовили в гончарной мастерской, принадлежавшей меценату и промышленнику Савве Мамонтову. Он подарил ее адвокату Федору Плевако для строящегося доходного дома в качестве благодарности за успешную защиту промышленника в суде и оправдательный приговор.

Доходный дом З. А. Перцовой (Пречистенская набережная, 35) после постройки получил среди горожан название «Дом-сказка». Его проект (автор Сергей Малютин) и убранство фасада не имеют аналогов по выразительному сочетанию мотивов европейской готики и русского зодчества XVII века. Русское влияние прочитывается в таких деталях, как кованая решетка над остроконечным щипцом, в оформлении теремков-балконов, один из которых назван «Сон Царевны». Сюжеты керамических панно фасада также связаны со славянской мифологией: божество Ярило наблюдает за битвой Быка и Медведя — символических животных божеств Перуна и Велеса. Для создания проекта дома была создана комиссия архитекторов и художников, в которую вошли Франц Шехтель, Виктор Васнецов, Василий Суриков, Сергей Соловьев, Василий Поленов, Илларион Иванов-Шиц.

*Застройщик АО «Телеком». Проектная декларация на сайте polyanka44.com.