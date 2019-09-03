В Ростове выбрали подрядчика для ремонта здания городской администрации

Ремонт вестибюля здания администрации Ростова выполнит строительная компания «СМП-161», такая информация опубликована на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет 22,4 млн руб.

Конкурс на выполнение реставрации и приспособлению вестибюля администрации Ростова к современному объявили в середине августа этого года. ООО «СМП-161» стало единственным участником конкурса. Завершить реконструкцию подрядчик обязуется в течение 90 дней с даты заключения контракта.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «СМП-161» было зарегистрировано в сентябре 2016 года с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». Генеральным директором компании является Евгений Кравцов, ему же принадлежит 50% уставного капитала фирмы. Остальной половиной предприятия владеет Юрий Халаджиев. За последние два года компания шесть раз выигрывала госконтракты на общую сумму более 8 млн руб.

Дарья Голякова