В Шереметьево при буксировке столкнулись два самолета

В аэропорту Шереметьево во время буксировки столкнулись два самолета. Один из лайнеров задел другой, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам другого собеседника агентства, один из самолетов — Airbus А330 — принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», он выполнял рейс Москва—Пекин. «Зацепились крыльями. "Аэрофлот" готовит резервный борт»,— сказал источник. Он добавил, что второй самолет — Boeing 777 — принадлежал авиакомпании Royal Flight, пассажиров на борту не было.

В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.



Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1 — People in aviation (@people_aviation) 3 сентября 2019 г.

Еще один источник заявил, что водитель буксирующей машины «Шереметьево Хэндлинг» при буксировке самолета Royal Flight не учел дистанцию между лайнерами, и это стало причиной инцидента.

«Наш самолет выполнил рейс, прилетел, стоял возле телетрапа — коридора, который соединяет терминал и самолет. Как только воздушное судно уже стало свободным — его покинули пассажиры, экипаж — буксировщик приступил к его отгону от здания терминала. В этот момент и произошел инцидент»,— рассказал “Ъ FM” представитель Royal Flight Максим Курашвили. Он добавил, что конкретные выводы можно будет сделать после того как обстоятельства произошедшего изучит специальная комиссия.

В «Аэрофлоте» сообщили, что самолет их авиакомпании был поврежден, рейс отложили, пассажиры вернулись в аэровокзал. «После замены воздушного судна рейс будет продолжен и в ближайшее время вылетит из Шереметьево в Пекин»,— сообщили в пресс-службе компании.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Аэропорт Шереметьево сейчас работает в штатном режиме.