В Нижнем Новгороде запустили сайт «Открытый бюджет» для жителей города

Администрация Нижнего Новгорода запустила проект «Открытый бюджет», с помощью которого можно отслеживать основные параметры городского бюджета и его исполнение. Как сообщает пресс-служба мэрии, информация на портале публикуется на основе оперативных данных городского департамента финансов.

Так, публикуется ежемесячная отчетность, из которой видно, сколько средств на какие статьи расходов были направлены и какой городом получен доход. Кроме того, можно сравнить основные социально-экономические показатели Нижнего Новгорода с другими городами России и рассчитать сумму НДФЛ и земельного налога.

Отметим, что ранее аналогичный проект «Бюджет для граждан» был запущен правительством Нижегородской области. На сайте можно посмотреть основные показатели регионального бюджета.

Анастасия Еремина