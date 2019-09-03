Wizz Air запустит прямые рейсы из Лондона в Петербург

Лоукостер Wizz Air UK (дочка венгерской Wizz Air) с 1 октября запустит рейсы из Лондона в Пулково. Перелеты будут выполняться ежедневно на Airbus A321.

Стоимость билетов составит €30, вдвое дороже, чем обойдется полет на самолете авиакомпании в Лондон из Москвы, сообщает «Фонтанка.ру».

О том, что аэропорт Пулково вел переговоры с лоукостером Wizz Air о полетах в Великобританию стало известно в марте. В настоящее время между странами выполняют авиакомпании British Airways и Аэрофлот. Лоукостер «Победа» с января перестал летать в Лондон из Пулково.