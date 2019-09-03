Академикам РАН не хватает информации о лекарствах

Академики РАН заявили, что Минздрав скрывает данные о лекарствах. Они обратили внимание на то, что ведомство не публикует на своем сайте экспертные заключения о клинических исследованиях препаратов. Ученые ссылаются на закон «Об обращении лекарственных средств», согласно которому, в открытом доступе должна быть информация о том, кто и как принимал решение о безопасности препаратов.

Ранее РАН уже направляла Минздраву письма с просьбами объяснить, почему на сайте нет экспертиз. Тогда в ведомстве ответили, что данные есть в закрытой части портала и посмотреть их могут производители. Также в Минздраве подчеркнули, что заключения о препаратах — это коммерческая тайна.

Между тем, председатель комиссии РАН Виктор Васильев уверен, что информация об испытаниях лекарств должна быть доступна для всех: «Пользователи же должны знать, на чем основывается заключение, что то или иное лекарство выпущено в свободную продажу, и кто его одобрил. В таком случае потребитель может пойти посоветоваться, например, к своему знакомому доктору и спросить, что тот думает об этом решении, надежный ли препарат или нет и так далее. В свое время от Минздрава мы получили какую-то бумагу, которой не вполне довольны. В ней было сказано, что сейчас такой информации не представляется, это делается неким особым образом. Это довольно странно. Что может представлять собой коммерческая тайна? Ну, например, технологию, какие-то решения, научные открытия, которые за этим стоят. Но информация о том, были ли проведены достаточно полные исследования и тестирования этих препаратов, каковы были их результаты, насколько они достоверные, насколько внушают доверие к предлагаемому продукту, — это все вещи достаточно формальные. Они не могут раскрыть какую-то технологию, какой-то коммерческий секрет.

Это просто вопрос о добросовестности — насколько проработанный продукт нам предлагают».

При этом сами фармкомпании публикуют данные об экспертных заключениях, правда, тоже не в открытом доступе: просмотреть их могут только врачи в специальных научных изданиях. Так что запрос РАН в этом случае должен быть направлен именно в компании, а не в Минздрав, уверен юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко: «Минздрав никогда их не публиковал, просто такой необходимости не было, потому что все крупные компании это сами раскрывают.

Может быть, тогда не нужно трогать ведомство и попросить производителя обнародовать эту информацию?

Ведь она полностью принадлежит производителю. От Минздрава что-то требовать действительно тяжело — они связаны обязательством хранить информацию, которая составляет охраняемую законом тайну, в частности коммерческую, и не уполномочены ее раскрывать без разрешения производителя».

В Европе информация о клинических исследованиях лекарств публикуется в открытом доступе с 2016 года.

Анна Никитина