В Ростове экс-полицейского будут судить за избиение задержанного

Октябрьский районный суд Ростова рассмотрит дело бывшего оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков, которого обвиняют в превышении полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств (п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, 6 марта 2019 года обвиняемый и его коллега задержали гражданина по подозрению в причастности к административному правонарушению. Во время задержания полицейский надел на нарушителя наручники и избил его.

Дарья Голякова