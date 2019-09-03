В Тольятти восстановят регулярное движение троллейбусов на улице Баныкина

В Тольятти утвержден новый реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров в общественном транспорте, который вступит в силу с 1 января 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальной сайте городской администрации.

Согласно документу, с 1 января 2020 года будут восстановлены три троллейбусных маршрута. Маршрут №1 проследует от речного вокзала до зоны отдыха. В настоящее время по данному направлению курсируют продленные маршруты троллейбуса №7. Маршрут №8 проследует от речного вокзала до остановки «Кинотеатр «Буревестник». Маршрут №22 будет курсировать между речным вокзалом и автовокзалом в Центральном районе Тольятти. При этом троллейбус проследует по улице Баныкина, где движение электротранспорта отсутствует с 2016 года.