Художественному музею в Сочи присвоят имя Дмитрия Жилинского

Коллектив Сочинского художественного музея обратился в министерство культуры края с предложением присвоить музею имя знаменитого российского художника Дмитрия Жилинского, сообщила пресс-служба мэрии Сочи. Народный художник РСФСР, академик Академии художеств СССР Дмитрий Жилинский – уроженец Лазаревского района Сочи.

Инициатива увековечить память художника в родном городе исходит от вдовы художника Венеры Жилинской. Городская власть рассматривала разные варианты – установить памятную доску или дать название улице, площади, скверу, однако в итоге выбор был сделан в пользу музея. Дмитрий Жилинский – ученик Павла Корина, автор многочисленных сюжетных полотен и картин-портретов, в которых новаторски переосмыслены традиции древнерусской иконописи и живописи раннего Возрождения. Среди наиболее значимых картин – «У моря. Семья», «Гимнасты СССР», «Под старой яблоней», «Воскресный день». Полотна Дмитрия Жилинского хранятся в Государственной Третьяковской галерее и Русском музее.

Анна Перова, Краснодар