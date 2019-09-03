Администрацию Геленджика уличили в бездействии в вопросе расселения аварийного жилья

Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей неправомерным иск прокуратуры Геленджика к администрации курорта. Надзорное ведомство требовало признать бездействие муниципалитета в части расселения аварийного жилья.

Как сообщили в прокуратуре края, речь идет о многоквартирном доме по улице Островского, 8, который был признан аварийным и подлежащим сносу, но мер по расселению живущих там пятерых семей администрация Геленджика не принимала. Между тем, по мнению прокуратуры, в доме существовал риск обрушения несущих конструкций, что могло причинить вред жизни и здоровью проживающих там граждан.

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда признала бездействие администрации Геленджика и обязала власти курорта принять меры по расселению граждан из аварийного многоквартирного дома.

Василий Хитрых