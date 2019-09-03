В Пензенской области на ремонт дорог выделили рекордную сумму денежных средств

В Пензенской области объем ремонта дорог за последние 10 лет увеличился в несколько сотен раз. Об этом во время «прямой линии» рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Так, в 2010 году было отремонтировано 2,4 км дорог, в 2017-2019 годах ремонтировалось по 500-600 км.

К концу этого года вместе с дополнительными средствами из федерального бюджета объем финансирования содержания и ремонта дорог в регионе составит 6,5 млрд руб. Эту сумму глава региона назвал рекордной для области.

По предварительным данным, в следующем году на ремонт дорог в районах будет выделено 700 млн руб. из областного бюджета.

Иван Сергеев