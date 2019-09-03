03 сентября, вторник
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В Ростове осудили мужчину, присягнувшего на верность террористам

Северо-Кавказский окружной военных суд приговорил Саида Маматханова к 11 годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. Первые два года заключения осужденный проведет в тюрьме.

Суд установил, что в январе 2019 года подсудимый записав на видео присягу руководителю запрещенной международной террористической организации «Исламское государство» и отправил сообщением через интернет неустановленному лицу. Затем это видео должны были предать о руководителю ИГ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Дарья Голякова


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