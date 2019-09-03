Возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели животных в Оренбурге

По требованию прокуратуры Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Причиной стала массовая гибель животных в приюте «Филимоша» в поселке Южном.

Сейчас прокуратура Оренбурга устанавливают обстоятельства и виновников происшествия. «В рамках предварительного следствия будут проверены все обстоятельства гибели животных, находившихся в приюте»,– говорится в сообщении.

Ранее надзорный орган сообщил, что в поселке Южный Оренбурга в приюте «Филимоша» обнаружили мертвыми 65 кошек и собаку. Волонтеры рассказали в соцсети, что в день гибели животных в помещении чувствовался запах сероводорода. Местные жители также жаловались на сильный неприятный запах.

Алена Смирнова