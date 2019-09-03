В Оренбуржье озимыми зерновыми культурами засеяно свыше 500 тысяч гектар

В текущем году в Оренбургской области планируется засеять озимыми зерновыми культурами 811,6 тыс. га. Об этом сообщает правительство региона.

«На 3 сентября озимые посеяны на площади 516,6 тыс. га. Безусловным лидером всю кампанию является Тоцкий район, где уже посеяно 39,8 тыс. га (95 % от запланированного в районе)»,– говорится в сообщении.

Также завершается работа в этом направлении в хозяйствах Бузулукского района (36,3 тыс. га, 81 %), Ташлинского района – 32,9 тыс.га (82 %), Сорочинска – 27,4 тыс. га (79 %) и Новосергиевского района – 32,9 тыс. га (74 %). В посевных работах применяются более 2,1 тыс. агрегатов.

В настоящее время озимые зерновые культуры в регионе обмолочены на 93 % (543,5 тыс. га,). Их валовый сбор превысил 582,5 тыс. т. Это 39 % от общего валового сбора при средней урожайности – 10,7 ц/га.

Георгий Портнов